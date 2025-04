Cultweb.it - Chi è Checco Zalone, il comico dei record (al cinema e in teatro)

Luca Medici, noto al grande pubblico con lo pseudonimo di, nasce a Bari il 3 giugno 1977 da Alessandro Medici e Antonietta Capobianco. Il suo nome d’arte deriva dall’espressione dialettale barese “Che coz”, che significa “Che zoticone”. Fin da giovane, Medici si distingue per la sua passione per i videogiochi e si diploma presso il liceo scientifico di Conversano. Successivamente si laurea in giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, anche se non ottiene successo nei concorsi da vice ispettore di Polizia e all’INAIL.Il personaggio didebutta su Telenorba come parodia di un cantante neomelodico pugliese che si esibisce durante eventi come matrimoni e comunioni, reinterpretando brani di vari generi musicali. Caratterizzato da un linguaggio volutamente scorretto e da un look distintivo – maglietta rosa attillata e jeans –si ispira a personaggi come “Piero Scamarcio” e “lo Scippatore d’emozioni” di Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo.