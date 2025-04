Infortunati Juve affaticamento muscolare per Thuram | continuano le terapie per Perin e Mbangula Cosa filtra sulle loro condizioni verso Juve Lecce

Infortunati Juve, risentimento muscolare per Thuram: tutte le ultime notizie dalla Continassa sulle condizioni dei bianconeriArrivano importanti aggiornamenti dalla Continassa dopo l'allenamento odierno. Secondo quanto appreso da Juventusnews24, Thuram si è allenato a parte a causa di un affaticamento muscolare ma filtra ottimismo in vista della sfida contro il Lecce e domani potrebbe tornare già in gruppo.continuano, invece, le terapie per Perin e Mbangula alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni.

