Latuafonte.com - Trinity – Intrecci pericolosi: spiegazione del finale e colpi di scena del film su TV8

è unthriller del 2022 diretto da Anthony C. Ferrante, che va in onda su TV8 il 10 aprile 2025 alle ore 14.00. La trama segue la storia di Reina e Alex, due gemelle che scoprono di avere una terza gemella,, la quale è stata separata da loro durante la nascita. Quest’ultimo ora è pronta a tutto pur di riprendersi ciò che le è stato tolto in questi anni.: riassunto trama completaLeggi anche: L’ossessione di Sharon (2024) come finisce:Leggi anche: Un amore in pericolo (2023) come finisce:delLa trama delinizia con una donna che si sta preparando per andare a dormire, quando una persona incappucciata si introduce in casa sua. Quest’ultima estrae una pistola e lasce, facendola cadere giù per le scale.