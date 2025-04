Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor pre Juve Lecce: quando parla il tecnico bianconero alla vigilia della sfida di Serie A

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridonpre: eccol’allenatoresquadra bianconera primadiALantus di Igortorna in campo sabato sera per lacontro ildopo il pareggio contro la Roma. Una partita importante soprattutto per la lotta al quarto posto.Come appreso dantusnews24.com, ladiper lacontro i pugliesi si terrà domani, venerdì 10 aprile 2025 alle ore 14:00. Il fischio d’inizio del match è invece fissato per sabato alle ore 20:45.Leggi suntusnews24.com