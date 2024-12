Ilgiorno.it - Negri Bossi, stato di agitazione. Incontro tra sindacati e azienda

Si apre uno spiraglio per scongiurare i licenziamenti, ma lod’permane. Si è svolto ieri untra sindacato, rappresentanti dei lavoratori e i consulenti della giapponese Nissei, proprietaria dellache produce presse per stampaggio e ha 150 dipendenti. Il 10 dicembre i rappresentanti nostrani dell’impresa avevano preannunciato l’imminente avvio di una procedura di licenziamento collettivo per 40 lavoratori, prospettiva che aveva portato i dipendenti ad avviare un percorso di lotta. Durante il confronto si è registrata una timida apertura da parte dei consulentili: l’impegno a reincontrare il 23 dicembre sindacato e Rsu per discutere di ammortizzatori sociali anziché di esuberi e a proporre la soluzione alternativa ai licenziamenti ai vertici Nissei.