Napoli cambiamento tattico | cosa c’è dietro l’evoluzione della rosa

Il 4-3-3 al posto del 3-4-3: modifiche in vista per ilSecondo quanto rivelato da Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ilsi prepara ad affrontare un’importante evoluzione tattica sotto la guida di Antonio Conte. Inizialmente, si pensava a un 3-4-3 come modulo di riferimento per la stagione, ma con l’approccio del tecnico salentino sembra che la squadra si orienterà verso un più tradizionale 4-3-3. Questoimplica una serie di modifiche nella, in particolare riguardo ai giocatori che potrebbero trovare meno spazio o che, al contrario, potrebbero essere nuovi innesti.Spinazzola via, spazio a Biraghi: le prime modifiche sulla fasciaUn primo e rilevante effetto del cambioriguarda la posizione di Leonardo Spinazzola.