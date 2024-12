Ilgiorno.it - Malore sugli spalti a San Siro durante Inter-Udinese: massaggio cardiaco a un tifoso, partita sospesa per sei minuti

Milano, 19 dicembre 2024 –ladi Coppa Italia tra, al minuto 40, uno spettatore delle prime file ha avuto un. Il capitano nerazzurro, Alessandro Bastoni, è stato tra i primi ad accorgersene grazie alle concitate segnalazioni dei supporter presenti nel settore del primo anello blu. Con lui anche il portiere dell’Piana e successivamente in zona per l’esecuzione di un calcio d'angolo. L'arbitro Massimi ha subitorotto la. Laè stataper consentire il soccorso al supporter, infermieri e operatori del soccorso sono subitovenuti per praticare prima ilprima dell’impiego del defibrillatore. I soccorsi coordinati da Alessandro Geddo, responsabile del servizio sanitario dello stadio Meazza. Grande suspense fra i 53mila spettatori presenti allo stadio, ma l’emergenza è poi rientrata.