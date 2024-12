Gamberorosso.it - Il vino non teme la siccità: dal deserto israeliano arrivano le soluzioni per la viticoltura del Mediterraneo

La forteche sta caratterizzando il clima in questi ultimi anni impone al mondo vitivinicolo una riflessione su quali strategie adottare per limitarne le conseguenze. In Israele, neldel Negev, i ricercatori dell'Università Ben Gurion (all'Istituto J.Blaustein for desert research) stanno sperimentando dei sistemi per una nuova. «Il nostropotrebbe essere un luogo in cui testare quello che sarà il clima in un prossimo futuro in buona parte del, sviluppando strategie di agricoltura, irrigazione ecapaci di adattarsi al climate change», spiega il professor Aaron Fait, docente di biochimica vegetale, nella sua lezione al Corso di Alta formazione (100% on demand) dedicato a Ildel futuro: nuove competenze per nuovi scenari, organizzato da Gambero Rosso Academy, con la direzione scientifica del professor Attilio Scienza.