Oasport.it - Ginnastica ritmica, Maccarani: “Nuovo programma delle Farfalle frizzante. Le individualiste andranno incontro al nuovo codice”

L’Italia dellaha regalato grandissime emozioni alle Olimpiadi di Parigi 2024, conquistando due medaglie di bronzo: quella nel concorso generale individuale con Sofia Raffaeli e poi quella dell’all-around di gruppo con leguidate dalla capitana Alessia Maurelli, che pochi giorni fa ha annunciato il proprio ritiro agonistico. Si tratta di un record per la nostra Nazionale, che in passato non era mai salita sul podio in entrambe le gare previste ai Giochi.La DT Emanuelaha raccontato le proprie emozioni durante l’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Le Olimpiadi si sono chiuse con due meravigliose medaglie per la sezione dellae siamo stata l’unica Nazione ai Giochi ad essere salita sul podio in entrambe le gare.