Velvetgossip.it - Gemma Galgani, crollo a Uomini e Donne: dramma al trono over

Leggi su Velvetgossip.it

Unemotivo scuote la dama storica del programma, mentre Tina non le risparmia critiche pungenti e battute taglienti.La puntata di ieri 16 dicembre 2024 disi è aperta con una provocazione della solita Tina Cipollari, che, con la sua consueta schiettezza, ha subito puntato l’attenzione su. Rivolgendosi a Maria De Filippi, ha chiesto senza troppi giri di parole se la dama avesse dato il proprio numero a Maurizio, dopo averli visti ballare insieme nella scorsa puntata.Maria, sorridendo, ha confermato il gesto di, mentre Tina, con il suo classico tono ironico, non ha perso l’occasione per punzecchiarla: “Lo sapevo. Come ti conosco bene!”. Un commento che, però, ha trovatoin un momento particolarmente fragile. La dama, con voce stanca, ha ammesso di sentirsi sopraffatta:Tina Cipollari non fa sconti: l’accusa aSesperava di trovare un po’ di comprensione, ha dovuto ricredersi in fretta.