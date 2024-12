Ilrestodelcarlino.it - Cesena eliminato dalla Coppa Italia: Mignani riflette sulla sconfitta contro l'Atalanta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La quinta in classifica del campionato di Bla prima in serie A. Che non fosse facile si sapeva, seppure resta sul groppone una goleada. "I ragazzi hanno dato tutto – ha commentato mister Micheleal termine del match –. Quello che mi dispiace è che soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto un po’ troppo timore reverenziale nei confronti di una squadra molto forte sia a livello tecnico che fisicamente. Sapevamo che avremmo pagato sotto questi aspetti, cosa che peraltro capita anche a diverse altre squadre nella loro categoria. Intendiamoci, davanti avevamo una squadra che in serie A viene da dieci vittorie consecutive, che è piena di nazionali e che se l’è giocata alla pari col Real Madrid. Però magari commettere qualche fallo in più ed essere un po’ più aggressivi, ci avrebbe permesso di non concedere dei gol così facili.