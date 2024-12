Ilrestodelcarlino.it - Tempesta del solstizio in arrivo nelle Marche: correnti ghiacciate e bufere di neve

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 18 dicembre 2024 — Sarà und’inverno freddissimo quello che ci attende il prossimo 21 dicembre, stando alle previsioni dei meteorologi. Sulla nostra regione è inuna corrente ghiacciata che farà scendere in picchiata le colonnine di mercurio. L'abbassamento delle temperature favorirà nevicate diffuse sugli Appennini e, dato il vento forte atteso, lascenderà sotto forma di bufera o tormenta su, come anche in Abruzzo e Molise. La speranza di molti sciatori è che, una volta caduta la coltre bianca, si possa sciare a lungo sulle principali località sciistiche della regione come Ussita, Frontignano o Bolognola.a bassa quota inin Emilia Romagna: quando e dovedeline piogge con un crollo delle temperature Un periodo turbolento e freddo che durerà almeno fino al giorno di Natale.