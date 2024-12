.com - Rkomi annuncia un nuovo concerto a Roma

torna a sorprendere i fan con una doppia notizia che infiamma l’attesa: l’annuncio di tre date live nei palazzetti italiani e il lancio di unsingolo, Odio, quindi sono. Tra le tappe previste, il cantante si esibirà al Palazzo dello Sport diil 25 ottobre 2025, per un evento che promette di fondere le due anime della sua musica: quella rap più autentica e quella dal respiro melodico., gli altri concerti in programmaIl tour, che segnerà il ritorno live dell’artista, toccherà alcune delle location più prestigiose d’Italia. Oltre asarà protagonista all’Unipol Arena di Bologna il 18 ottobre e al Mediolanum Forum di Assago il 21 ottobre 2025. Si preno tre serate speciali, pensate per offrire un’esperienza unica ai fan, in cui il rapper milanese metterà in mostra tutte le sfaccettature del suo stile musicale.