Ricerca sul glioblastoma al Biogem si sperimenta una strategia terapeutica innovativa

Leggi su Ildenaro.it

Uno studio disuggerisce una possibile terapia contro il. La, coordinata dal professore Michele Caraglia, responsabile del Laboratorio di Oncologia molecolare e di precisione di, ha messo in luce l’uso innovativo di nanoparticelle per veicolare microRNA (miRNA) come potenziale trattamento per il, uno dei tumori cerebrali primari più aggressivi. Il lavoro, svolto dalla dottoressa Marianna Abate () e dalla professoressa Silvia Zappavigna (Università della Campania L. Vanvitelli), coadiuvate dai professori Giuseppe De Rosa e Virginia Campani (Dipartimento di Farmacia della Federico II) e dai dottori Carlo Leonetti e Manuela Porru (Istituto Superiore di Sanità), riguarda, in particolare, ilmultiforme, che rappresenta il 54% di tutti i gliomi, con un’incidenza del 15% su tutti i tumori cerebrali primari negli adulti.