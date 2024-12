Movieplayer.it - Reminders of Him: arriva l’adattamento cinematografico del libro di Colleen Hoover

Dopo il successo di It Ends With Us - Siamo noi a dire basta,la trasposizione cinematografica di un altro bestseller diof him. La parte migliore di te. Il fenomenocolpisce ancora. Dopo la trasposizione cinematografica di It Ends With Us - Siamo noi a dire basta e la notizia che anche Verity (con protagonista Anne Hathaway) approderà sul grande schermo,no nuovi aggiornamenti sul progetto relativo al suoof him. La parte migliore di te. Ilverrà adattato a lungometraggio dalla Warner Bros. e, secondo quanto riportato da Variety, Vanessa Caswill dirigerà il progetto. L'uscita è prevista per San Valentino negli Stati Uniti, mentre la Warner Bros. ha spostato l'uscita del film Cime tempestose di Emerald Fennell, con Margot Robbie e Jacob .