Ponte sullo Stretto di Messina | valutazione di impatto ambientale secondo la Legge Obiettivo

Il progetto di Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria è stato sottoposto a procedure diai sensi della '', la quale prevede valutazioni sui diversi stadi di affinamento progettuale, il che lascia pochi margini a carenze istruttorie e, piuttosto, guida l'amministrazione verso l'elaborazione di un quadro tanto dettagliato per ciascuna fase progettuale quanto esaustivo degli impatti ambientali complessivi". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto al question time alla Camera interpellato suldi. "Il grado di dettaglio degli approfondimenti svolti - ha proseguito il ministro - è ben riscontrabile dai dati esposti dagli interroganti, dalle 62 condizioni ambientali relative alle diverse fasi progettuali, a cui è stato subordinato il parere positivo di compatibilità; al parere negativo espresso con riferimento alladi Incidenza Appropriata di Livello II per gli specifici siti classificati come Zone di protezione speciale (ZPS) e Zona speciale di conservazione (ZSC) richiamati nell'interrogazione".