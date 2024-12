Ilgiorno.it - Natale al Binario 7: spettacoli teatrali e musica dal vivo per le feste

Leggi su Ilgiorno.it

Ilalza il sipario al7. Si comincia domani alle 20.30 con “Gli anarchici live show“ in Christmas edition. È il nuovo appuntamento del format che porta Radio7 a teatro e il teatro in onda su Radio7. Biglietto unico 6 euro. Sarà una serata gentilmente scomoda, offerta a tutto il pubblico, amico e non, con Gregory Bonalumi, Barbara Bertato, Corrado Accordino e Valentina Paiano;dalde “I Greekers“. Racconti d’artista, artisti che si svelano, buonastonata, divertimento dietro le quinte, oroscopo cinese, barzellette e tanta poesia nell’anima. Una serata per incontrare attori e attrici, registi, protagonisti dello spettacolo, ma anche qualche aspirante futuro artista e aspirante organismo vivente. Per parlare del più e del meno, facendo domande senza risposta, sul passato ma anche ignorando il futuro, immaginando che vita vivranno mai i nostri simili lassù, anarchici galattici in autostop per la galassia.