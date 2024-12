Panorama.it - In Siria, Putin potrebbe giocarsi la "carta Kadyrov"

Leggi su Panorama.it

Si sta facendo sempre più complicata la situazione di Mosca in. Il portavoce del nuovo governo di Damasco, Obeida Arnaout, ha infatti esortato la Russia a riconsiderare la sua presenza sul territoriono. “Penso che la Russia dovrebbe riconsiderare la sua presenza e i suoi interessi sul territoriono”, ha affermato. “I loro interessi erano legati al regime criminale di Assad. Possono riconsiderare e prendere iniziative per raggiungere la nuova amministrazione, onde dimostrare che non hanno animosità con il popolono e che l'era del regime di Assad è finalmente finita”, ha proseguito. Insomma, non si tratta proprio di una porta in faccia al Cremlino, ma poco ci manca. Nel frattempo, la Cnn ha riportato che, secondo alcuni funzionari statunitensi, Mosca starebbe ritirando una parte significativa delle sue truppe e dei suoi equipaggiamenti militari dalla