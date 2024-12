Bergamonews.it - Gasperini: “Noi come Sofia Goggia? Ne abbiamo di pasta da mangiare”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Sei gol al Cesena per conquistarsi il passaggio del turno e volare ai quarti di finale dove ci sarà la sfida con il Bologna al Gewiss Stadium a inizio febbraio. Undicesima vittoria consecutiva in Italia dopo le 10 in Serie A, sicuramente la più agevole per la differenza tecnica dell’avversario, ma non per questo che dia meno soddisfazione.“È stata una buona gara, interpretata seriamente da subito: c’è sempre il rischio di affrontare queste sfide a marce ridotte, invece siamo partiti forti e concentrati” afferma mister Gian Pieroin conferenza stampa, “questo ha agevolato la nostra gara, ha dato modo a tutti di giocare su buoni ritmi, di migliorarci sotto l’aspetto tecnico”.La vittoria è arrivata sotto gli occhi (anche) di, che non è mancata allo stadio dopo i 40 giorni passati negli Stati Uniti, tornata con due medaglie al collo.