Dirty Dancing aggiunto al registro dei film da preservare con un horror cult | eccoli tutti

Come ogni anno, la Biblioteca del Congresso ha annunciato i 25aggiunti quest’anno al NationalRegistry, un prestigioso riconoscimento dedicato a opere cinematografiche ritenute “uralmente, storicamente o esteticamente significative”. Tra i titoli spicca(1987), il celebrecon Patrick Swayze e Jennifer Grey. Accanto a questo classico romantico, sono stati selezionati anche Non aprite quella porta (1974), caposaldo dell’indipendente, ispirato alla storia di Ed Gein, e The Social Network (2010), il racconto delle origini di Facebook diretto da David Fincher. La lista, frutto di oltre 6.700 proposte dal pubblico, porta il numero totale dipreservati a 900, a fronte di una collezione della Biblioteca che conta oltre 2 milioni di opere audiovisive.C’è spazio anche per la fantascienza con un classico come Star Trek II: L’ira di Khan (1982), la commedia Beverly Hills Cop (1984) con Eddie Murphy eindipendenti come Belli e dannati (1991) di Gus Van Sant.