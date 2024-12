Ilrestodelcarlino.it - Chiusi i Campionati regionali veterani di padel: "La disciplina sta crescendo come qualità"

Si sono conclusi sui campi dello Zeta Sport Club di Fermo ididelle Marche, manifestazione che ha visto sfidarsi i migliori atleti over 40 e over 50 della regione. Nel tabellone Over 50 femminile, successo netto della coppia Magnante/Carducci che si è imposta con un perentorio 6-2 6-2 su Vallasciani/Cintio. Le stesse Magnante e Carducci sono poi scese in campo nella finale Over 40, dove però hanno dovuto cedere il passo al duo Landriscina/Telloni dopo una battaglia davvero lunghissima ed emozionante, conclusasi al super tie-break con il punteggio di 3-6 6-3 10-6. Nella categoria Over 40 maschile, vittoria in due set per Filonzi/Pizzica che hanno superato la coppia Diomedi/Merchiorre con il punteggio di 6-3 6-3. "Siamo orgogliosi di aver ospitato un evento così significativo per il movimento regionale - ha commentato Francesco Tama, presidente dello Zeta Sport Club -.