Dilei.it - Carriera in pausa per Teo Mammucari, ha annunciato lo stop: “Motivi di salute”

Leggi su Dilei.it

Si è parlato tantissimo delle condizioni di Teo. Anche Francesca Fagnani aveva spiegato come, forse, il conduttore non fosse pronto per un’intervista come quelle che conduce da tempo a Belve. Aveva lasciato intendere una sorta di fragilità in questa fase della sua vita, senza ovviamente avere certezze in merito.aveva optato per una risposta immediata e d’istinto, rivelando gli audio della giornalista. In seguito ha poi offerto la sua versione e chiarito la questione del “vaffa”, montato ad arte dalla produzione, a suo dire. E ora? Ha scelto di fare un passo indietro e prendersi cura di sé.Teosi fermainper Teo, ben noto mattatore romano che lo scorso agosto ha compiuto 60 anni. È sempre stato molto amato e odiato dal pubblico, risultando ampiamente divisivo.