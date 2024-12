Panorama.it - Addio a Gian Paolo Barbieri, il fotografo che ha trasformato la moda in un’arte senza tempo

“ È un nostro compito lasciare alle generazioni future qualcosa che possa essere utile loro nell’intraprendere questo mestiere, sempre più difficile e complesso.” Così parlava, uno dei più grandi fotografi didel nostro, morto oggi a Milano all’età di 89 anni. Con lui se ne va una delle figure più influenti e rispettate nel mondo della fotografia, il cui lavoro ha attraversato sei decadi, segnando in modo indelebile l’immaginario collettivo legato all’eleganza e alla bellezza.Nato a Milano nel 1935,iniziò a fare i suoi primi passi nel mondo della fotografia negli anni ‘60, ma il suo percorso artistico ebbe radici più profonde. Cresciuto in una famiglia di grossisti di tessuti, si avvicinò al mondo del teatro e del cinema, nutrendo una passione viscerale per la luce e le sue possibilità.