Tvplay.it - Sospiro di sollievo Inter, Inzaghi può sorridere: la notizia è una vera manna

, arrivano buone notizie per Simone: dopo il brutto spavento le ultime novità rassicurano il tecnico nerazzurro e tutti i tifosi.Le buone notizie si accumulano, in casa. La squadra nerazzurra sta vivendo uno straordinario momento di forma in campionato, e ieri sera i ragazzi di Simonehanno travolto 6-0 la Lazio all’Olimpico. Una vittoria che oltre ai 3 punti avrà probabilmente anche un ottimo apporto a livello di morale, visto che i biancocelesti di Baroni erano tra le squadre più brillanti in Serie A. Ma nella giornata di oggi il tecnicoista ha ricevuto ulteriori novità.dipuò: laè una. (LaPresse) TvPlay.itL’è infatti già tornata al lavoro per arrivare al meglio alla gara di giovedì sera in Coppa Italia contro l’Udinese.