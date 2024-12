Napolipiu.com - Rafa Marin o Juan Jesus? Spunta anche il piano B di Conte per la difesa del Napoli

Leggi su Napolipiu.com

ilB diper ladel">Il tecnico azzurro studia le alternative per sostituire l’infortunato Buongiorno: dalle soluzioni interne agli adattamenti tattici. Tutte le opzioni sul tavolo.Il grave infortunio di Alessandro Buongiorno costringe ila correre ai ripari. L’ex capitano del Torino, pupillo di Antonio, dovrà restare ai box per circa due mesi, aprendo un’emergenza nel reparto difensivo azzurro.La prima soluzione porta a. Lo spagnolo, arrivato in estate dal Real Madrid, finora ha collezionato solo due presenze in Coppa Italia, entrambe poco convincenti, con l’ultima contro la Lazio decisamente insufficiente nonostante gli importanti investimenti fatti dal club per il suo acquisto.L’alternativa più esperta è