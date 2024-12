Quotidiano.net - Prima donazione samaritana di rene post-Covid: tre trapianti realizzati in Italia

di, ovvero da donatore vivente verso una persona sconosciuta in lista di attesa, dell'era. Lo ha annunciato il Centro Nazionale. Grazie a questa, sono statiperché ildel samaritano ha innescato una catena di donazioni etra coppie incompatibili. I tre prelievi e tresono avvenuti in tre diversi centri (Padova, l'Aquila, Bologna). Sono statiin perfetta simultaneità: al mattino sono stati fatti i prelievi sui donatori viventi, poi i reni sono stati portati da un ospedale all'altro dalla polizia stradale con le Lamborghini per il trasporto organi e nel pomeriggio dello stesso giorno sono stati trapiantati nei rispettivi riceventi, che stanno tutti bene. Insi contano al momento 9 donazioni samaritane in totale, a partire dal 2010, che hanno generato 29complessivi.