Piano di Sorrento: Ruba scooter e cade. Fugge, ma viene arrestato da Carabinieri e Vigili Urbani

Furto aggravato agiovane ladro grazie alla collaborazione trae Polizia MunicipaleIl proprietario di un negozio di generi alimentari tipici è nella sua attività, sente in strada il rumore di un motore, riconosce che si tratta del suo, ma non fa in tempo a correre fuori che lo vede sfrecciare con a bordo un giovane ladro.Sale su un altroe tenta di inseguirlo. Prima però dà l’allarme al 112. La Centrale Operativa dirama le ricerche di un Honda SH bianco e le pattuglie della Compagniadisi precipitano sulle vie di fuga dalla Penisola sorrentina.In quegli istanti telefona al 112 anche un agente della Polizia Municipale die segnala che, mentre era in auto tra il Comune di Sant’Agnello e quello didi, gli è sfrecciato accanto unobianco il cui conducente ha urtato l’auto di servizio, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato a terra; poi si è rialzato ed è fuggito a gambe levate.