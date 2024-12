Liberoquotidiano.it - Mo: Meloni, 'mai ritirato soldati Unifil, sapevamo sarebbero stati centrali'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Il raggiungimento di una tregua in Libano è un importante passo in avanti sul quale il governo italiano è stato costantemente impegnato. L'Italia, come ho avuto modo di confermare anche sabato scorso al primo ministro libanese Mikati, farà la sua parte per contribuire al monitoraggio del rispetto dell'accordo" volto a "garantire piena sovranità al Libano". Lo ha detto la premier Giorgia, intervenendo alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 dicembre. La presidente del Consiglio si è dunque soffermata sull'operato dei "nostripresenti nella missionee che questo governo non ha mai voluto ritirare proprio perché era consapevole chefondamentali una volta cessate le ostilità. E consentitemi in quest'Aula di inviare, a nome di tutta la nazione, un ringraziamento sentito alle donne e agli uomini delle nostre forze armate in Libano che, così come hanno sempre fatto e fanno in tutto il mondo, sono rimasti al loro posto con coraggio e senso del dovere al servizio della nazione e della pace.