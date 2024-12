Mistermovie.it - Mister Movie | Rowan Atkinson inizia le riprese dello show Man vs Baby di Netflix

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.riprende il ruolo di Trevor Bingleyclass="wp-block-heading">ha annunciato il ritorno di, celebre per il ruolo di Mr. Bean, nella nuova serie intitolata Man vs., il seguito della divertente commedia Man vs. Bee del 2022. La produzione della nuova stagione è giàta e, per celebrare l’evento,ha rilasciato alcuni simpatici montaggi con il comico britannico nei panni di Trevor Bingley.La nuova puntata promette di mantenere lo stesso spirito slapstick che ha reso la prima stagione un successo, regalando agli spettatori nuovi momenti di comicità irresistibile. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daUK & Ireland (@uk) La trama di Man vs.