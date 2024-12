Lettera43.it - Meloni parla alla Camera, la Lega diserta: «Colpa dei treni in ritardo»

Nel suo interventoin vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre, Giorgiahato anche della «compattezza della maggioranza». Ma lo ha fatto davanti a un’Aula semivuota, soprattutto tra i banchi della: appena tre i deputati del partito guidato da Matteo Salvini (che non c’era) presenti a Montecitorio. Il motivo? Come hanno spiegato alcunimentari di Fratelli d’Italia, i colleghi del Carroccio hanno dato laainon. Una spiegazione che non può non far sorridere, visto che proprio Salvini, leader della, è titolare del ministero dei Trasporti.durante il discorso(X).Hanno assistito al discorso diappena tre deputati del CarroccioPer laerano presentii ministri Giancarlo Giorgetti e Giuseppe Valditara, insieme con i sottosegretari Edoardo Rixi, Giuseppina Castiello e Stefano Candiani.