Oasport.it - LIVE Monza-Fenerbahce Istanbul 2-1, Champions League volley in DIRETTA: i padroni di casa allungano nel quarto set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-15 Ace di Luburic, ildella sua partita.18-14 Dopo un lungo stop si riparte con una battuta lunghissima di Beretta.18-13 Il piede del giocatore turco è completamente nella metà campo di.Il challenge non è per un pestone sulla linea dei 3 metri ma su quella di centro campo.Challenge chiesto dalla Veroper un fallo sulla linea dei 3 metri.17-14 Pipe vincente di Gulmezoglu.17-13 Si ferma in rete il servizio di Gurbuz.16-13 Diagonale strettissima di Luburic che trova il ventesimo punto della propria partita.16-12 Va a segno l’attacco in diagonale di Szwarc.15-12 Parallela vincente di Gulmezoglu.15-11 Primo tempo di Beretta.14-11 Errore dai 9 metri di Averill.14-10 Pasticcio difensivo del Fenerbache con Luburic e Gulmezoglu che si ferma contemporaneamente per far attaccare il compagno lasciando cadere il pallone.