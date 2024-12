La difficile risalita di Ottavia Piana la speleologa bloccata nell’Abisso Bueno Fonteno | 50 metri all’ora lunghe pause esplosivo e anestesia

Leggi su Open.online

Ancora una notte, un giorno e una notte. E forse un giorno ancora. Procede con estrema lentezza l’operazione di soccorso di, 32enne Bresciana di Adro, caduta da un’altezza di seimentre si trovava nelle profondità dell’Abissocon una squadra di speleologi. Un dedalo di passaggi e cunicoli, per la maggior parte inesplorati, che si estende per chilonelle profondità della Terra, oltre 500sotto la superficie., già vittima di un incidente simile quasi un anno e mezzo fa, è unaesperta che negli ultimi anni quasi ogni fine settimana ha dedicato la sua vita all’esplorazione di questa cavità con l’obiettivo di mapparla, anche per ragioni scientifiche. «Le ricerche che lei e il suo gruppo stanno conducendo non sono solo un’impresa sportiva ma rappresentano un contributo fondamentale alla mappatura del sottosuolo e all’analisi di risorse vitali come l’acqua che beviamo», ha spiegato al Corriere Sergio Orsini, presidente della Società speleologica italiana.