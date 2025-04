Juve | non solo Lookman altro colpo dalla Dea

altro giocatore di livello della Dea

La Juventus guarda in casa Atalanta per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L'anno che sta per concludersi non è stato sicuramente facile per i colori bianconeri. I fallimenti hanno segnato molto i tifosi e per questo motivo Giuntoli sta già lavorando al futuro. L'obiettivo del direttore sportivo è riuscire a dimostrare che sono stati commessi solo dei piccoli sbagli e si proverà sin da ora a programmare con attenzione il futuro.

I bianconeri starebbero guardando con attenzione in casa Atalanta. I rapporti con la Dea sono ottimi tanto che è parlato della possibilità di chiudere diversi colpi nel prossimo calciomercato partendo magari da Lookman.

