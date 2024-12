Terzotemponapoli.com - Il Napoli e Buongiorno…E le (altre) voci di mercato

, Alessandro Buongiorno.Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “L’entusiasmo per la bella vittoria di Udine è stato subito gelato dall’infermeria. Ilperde un pilastro della sua difesa, l’uomo che aveva trasformato la versione horror della fase difensiva azzurra dello scorso campionato, portandola ad essere la migliore difesa del campionato dopo sedici giornate. Buongiorno starà fermo almeno un mese, ma il suo recupero si vedrà strada facendo. Un brutto colpo per Antonio Conte. Alessandro Buongiorno era probabilmente l’unico giocatore davvero insostituibile della squadra. Almeno è ciò che ha detto il campo nelle prime sedici giornate”. Dopo Verona, ilcon Buongiorno.“Alessandro ha saltato soltanto il match d’esordio a Verona, coltramortito 3-0 dall’Hellas in un retaggio della stagione precedente.