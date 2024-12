Gli obiettivi finali vedono punti condivisi sulla costa meridionale

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-17 00:20:17 Il web non parla d’altro:Il sostituto del Bournemouth, Enes Unal, ha realizzato una meravigliosa punizione all’ultimo minuto regalando alla sua squadra un punto meritato al termine di una partita aperta e divertente contro il West Ham.Il controverso rigore nel finale di Lucas Paquetà sembrava destinato a dare la vittoria agli Hammers, ma Unal si è fatto avanti per battere Lukasz Fabianski da ben 25 yard.Entrambe le squadre hanno colpito un legno e hanno condiviso numerose occasioni senza riuscire a trovare un modo per superare i portieri Kepa e Fabianski, entrambi in ottima forma per tutto il gioco.Ma quando il cross di Aaron Wan-Bissaka è stato giudicato dall’arbitro Chris Kavanagh come se avesse colpito la mano del sostituto del Bournemouth Tyler Adams – dopo una revisione del VAR – Paquetà ha mantenuto la calma per portare il West Ham in vantaggio.