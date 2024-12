Quifinanza.it - Fed pronta all’ultimo taglio: nel 2025 la svolta da “falco”

La Federal Reserve si prepara ad annunciare domani le sue decisioni sui tassi d’interesse, con un atteggiamento un po’ più “”, che sconta il maggior ottimismo dei banchieri sull’economia e sull’esito delle elezioni Presidenziali. Cosa aspettarsi allora da questi meeting? E come leggere i grafici relativi alle aspettative? Le attese già scontano undei tassi di 25 punti alla riunione di dicembre. Più incerte le prospettive sul, anche se la maggioranza degli osservatori ha ridimensionato il ritmo e l’entità dei tagli che saranno effettuati l’anno venturo.Le decisioni di domaniLa riunione del FOMC – Federal Open Market Comitee prenderà il via questa sera, per chiudersi domani con l’annuncio delle decisioni di politica monetaria. La stragrande maggioranza degli osservatori dà praticamente per certo undie tassi di 25 punti base, che porterebbe il tasso dei Fed Funds al 4,25-4,50%.