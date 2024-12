Giornalettismo.com - Dal 30 dicembre cambia totalmente il calcolo degli ascolti televisivi

Non più solo televisione, ma anche tutti gli altri dispositivi connessi. Non più una obsoleta misurazione basata sulle fasce orarie, ma un dettaglio relativo a un determinato programma. Questi sono i due principalimenti che prenderanno il via dal prossimo 302024, quando Auditel lancerà – per la prima volta, un unicum anche a livello internazionale – il nuovo sistema didei datitv. Si parla, infatti, dell’innovativo Standard Total Audience che coinvolgerà anche la fruizione da pc, smartphone e tablet, aggregando questi numeri al risultato totale. LEGGI ANCHE > La Rai potrebbe dire addio al Festival di Sanremo Questa nuova metrica combinerà i numeri della fruizione lineare (quella televisiva) a quelli della fruizione digitale, in modo tale da offrire un risultato più accurato e in linea con l’evoluzione dei servizi e dei dispositivi.