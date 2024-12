Ue cosa c’è dietro il nuovo braccio di ferro tra Bruxelles e l’Ungheria sui 66 miliardi di euro da destinare all’Ucraina

Ilfattoquotidiano.it - Ue, cosa c’è dietro il nuovo braccio di ferro tra Bruxelles e l’Ungheria sui 6,6 miliardi di euro da destinare all’Ucraina

In queste ore, ail tempo scorre più veloce che altrove. Il Consigliopeo sta cercando di arrivare a un’intesa tra i 27 Stati membri che sblocchi lo stanziamento degli ultimi 6,6didi aiuti. Ma il grande ostacolo ha, di, le sembianze del primo ministro ungherese, Viktor Orbán, contrario a contribuire al supporto all’esercito di Kiev. Arrivare al 2025, però, sarebbe un rischio tropo grosso: intanto non verrebbe rispettata la tabella di marcia decisa dall’Unione, trasmettendo così un segnale di debolezza, e si andrebbe inoltre incontro a un anno di cambiamenti che potrebbero convincere molti membri a rivedere le proprie posizioni, soprattutto per l’arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump, da sempre contrario al sostegno incondizionato al governo di Volodymyr Zelensky.