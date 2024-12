Sport.periodicodaily.com - Sofia Goggia trionfa nel SuperG di Beaver Creek: ritorno vincente in Coppa del Mondo

torna sul gradino più alto del podio indel, conquistando ildi. Dopo il secondo posto nella discesa in Colorado, l’azzurra celebra una vittoria straordinaria a 313 giorni dall’infortunio che l’aveva costretta a fermarsi per una frattura a tibia e malleolo.ha dominato la gara chiudendo con il tempo di 1:03.90, precedendo la svizzera Lara Gut-Behrami (+0.48) e l’austriaca Ariane Raedler (+0.55).La rivincita di: 25ª vittoria e 56º podio indelSulla pista Birds of Prey diha dimostrato ancora una volta di essere più forte della sfortuna, tornando alla vittoria dopo quasi un anno di assenza dal gradino più alto. L’ultima vittoria risaliva alla discesa di Altenmarkt, il 13 gennaio scorso.