Smacco ai cugini Gli italiani fanno l’impresa | oro mondiale di pétanque E ai francesi ancora rode

Ponchia Un sogno inseguito per 45 anni, spezzato sei volte in semifinale dai. E chi se no. Laè roba loro. Come il pain au chocolat, il fois gras, la quiche lorraine. Trionfare in casa loro, in Borgogna, in quella disciplina in bilico tra arte e nostalgia, è quasi un sacrilegio. Siamo campioni del mondo dopo una volata senza sconfitte, cose da pazzi. Andrea Chiapello, Alessio Cocciolo, Davide Laforè, Diego Rizzi hanno fatto fuori il Madagascar, l’avversario a sorpresa: bollicine pregiate sulle loro teste a Digione. E agli altri, i, girano per forza anche se non dovranno subire il rito infamante delle bocciofile, quell’"embrasser Fanny" che tocca a chi perde 13 a zero. Non esattamente un premio di consolazione: si abbassa la testa e si bacia il fondo schiena di una statuetta con le forme di ragazza, così la disfatta non potrebbe essere più esplicita.