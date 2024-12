Lapresse.it - Sci, Goggia: “A Bergamo vita bellissima abbiamo tutto”

Leggi su Lapresse.it

“La qualità della, una città piccola, al centro del Nord Italia, tra centro, colli e Città Alta”. Lo ha detto Sofiaal rientro a Milano, dopo la vittoria in Coppa del Mondo al SuperG di Beaver Creek, a chi le chiedeva un commento sul primato dinella classifica della ‘Qualità della2024’. Sull’Atalanta prima in classifica, ai cronisti che le chiedevano se fosse lanciata per vincere lo Scudetto,ha riso facendo scaramanticamente le corna, per poi aggiungere: “L’Atalanta ha vinto 10 partite di fila, siamo tutti molto orgogliosi di questa squadra, anche lo stadio nuovo è molto cittadino, a 5 minuti dal centro. È un orgoglio in questa città avere delle società sportive che riescono a ottenere grandi risultati come l’Atalanta, merito della società e dell’allenatore”.