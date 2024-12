San Gennaro il sangue non si è sciolto ma i fedeli non si arrendono | C’è tempo fino alle 1915 di oggi

Leggi su Ildenaro.it

Non si è ripetuto il prodigio della liquefazione deldi San. Al termine della funzione religiosa, ildel Santo Patrono di Napoli è ancora solido. Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San, ha mostrato ai tantissimila teca che custodisce la reliquia. Nella Cappella sono riprese le preghiere e i canti di devozione delle Parenti di San. La teca ora resterà esposta sull’altare della Cappellaore 12,30 e poi nel pomeriggio a partire dore 16. A seguireore 18,15 la teca sarà portata in Cattedrale per la messa conclusiva della Festa del Patrocinio eore 19.15 sarà riportata nella Cappella del Tesoro e riposta nella cassaforte definitivamente. Quello del 16 dicembre è il terzo ‘miracolo’ dell’anno ed è definito il “miracolo laico” e ricorda l’eruzione del Vesuvio del 1631 in cui i napoletani chiesero e ottennero l’intervento di Sanper scongiurare che il magma invadesse la città.