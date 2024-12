Ilrestodelcarlino.it - Recuperato il peschereccio: accertamenti della procura

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si sono concluse le operazioni di recupero delFratelli Gasparroni, affondato il 7 dicembre nel porto di Civitanova, davanti alla banchina Gasparroni. Lo scafo è stato posto sotto sequestro e la Guardia costiera di Civitanova, in raccordo con ladi Macerata, avvierà le indagini per accertare le cause dell’affondamento e verificare eventuali responsabilità per quanto accaduto. Una attività che si inserisce nel quadro delle funzioni istituzionali volte a garantire la sicurezzanavigazione e la tutela dell’ambiente marino. L’intervento di recupero del pescheccio, possibile anche grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco di Civitanova, è stato svolto sotto il coordinamento generaleGuardia costiera di Ancona e diretto a livello locale dalla Guardia costiera di Civitanova.