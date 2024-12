Quotidiano.net - Naspi anche a chi si dimette nel 2025, ma c’è la stretta anti furbetti: cosa cambia

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 16 dicembre 2024 – Potrebbere tutto con la, l’indennità di disoccupazione finora riservata solo a chi perdeva il lavoro in modo involontario. Sale al 62,4%. La disoccupazione giù al 6,1% ai minimi dal 2007 Dal 1 gennaio, se approvato il nuovo emendamento alla manovra finanziaria, il sussidio spetteràa chi sivolontariamente, ma a delle condizioni. Ecco quali,e come funzionerà la nuova. Cos’è laLa, o Nuova assicurazione sociale per l'impiego, è un’indennità mensile di disoccupazione destinata ai lavoratori subordinati che perdono il lavoro in modo involontario. Introdotta il 1° maggio 2015, viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane contributive accumulate negli ultimi quattro anni.con l’emendamento Fino ad oggi l’assegno non era accessibile a chi rassegnava le dimissioni in modo volontario.