Mister Movie | Ora o Mai Più Marco Liorni in Cerca di Coach per la Nuova Stagione

Ora o Mai Più, Marco Liorni in Cerca di Coach per la Nuova Stagione

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il talent show “Ora o Mai Più”, guidato dal carismatico, si prepara a tornare in grande stile, e il pubblico è già in fermento per scoprire chi saranno idellaedizione. Dopo il successo delle stagioni precedenti, sembra che la produzione stia puntando su una combinazione di grandi nomi della musica italiana, tra conferme e volti nuovi.Le Prime TreConfermateSecondo le ultime indiscrezioni, tre dellesarebbero già state scelte:Patty Pravo, una vera icona della musica italiana, pronta a portare la sua esperienza e il suo stile inconfondibile.Gigliola Cinquetti, un debutto assoluto comenel programma, il cui nome richiama alla mente grandi successi della musica italiana.