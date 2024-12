Ilgiorno.it - Milano, nuovo inseguimento al Corvetto: ladro d’auto non si ferma all’alt della polizia

, 16 dicembre 2024 – Un, ancora una volta per le strade del quartiere, estrema periferia sud di, si è verificato la scorsa notte. Nella stessa zona teatro degli scontri seguiti alla morte dopo unda parte dei carabinieri, nella notte fra il 23 e il 24 novembre scorsi, di Ramy Elgaml. Protagonistafuga contromano un marocchino di 36 anni, con precedenti e irregolare sul territorio italiano, che poco prima dell'una in auto non si èto all'alt di una Volante. Dopo aver percorso alcune vie del quartiere (Panigarola, via dei Cinquecento, piazzale Gabriele Rosa) contromano, e danneggiando alcune auto parcheggiate, l'uomo ha abbandonato la vettura incidentata ed è fuggito a piedi, ma è stato bloccato dagli agenti in via Mompiani dopo una colluttazione.