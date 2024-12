Rompipallone.it - Milan, si complica il rinnovo di Theo Hernandez? Parla l’agente del rossonero

Ultimo aggiornamento 16 Dicembre 2024 21:50 di redazioneIn casa, dopo la festa andata in onda ieri sera per i 125 anni del club, si è rito deldi. Le parole del.Ildi Paulo Fonseca festeggia i 125 anni di storia del club, ma incassa il pareggio a reti inviolate contro il Genoa che mette in momentaneo stand-by la risalita verso i piani della classifica di Serie A. Obiettivo che ora sembra avere una nuova squadra pronta a mettere i bastoni fra le ruote, ovvero il Bologna con due punti in più.Nella tana del Diavolo, però, non si fa soltanto un bilancio sullo stato di salute attuale della squadra. Ma si lavora concretamente a diversi rinnovi che tengono col fiato sospeso i tifosi. Soprattutto quello di, sul quale ha voluto fare chiarezza Manuel Garcia Quilon.