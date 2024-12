Ilnapolista.it - Lotito come Roberto Carlino: «Non vendo sogni, ma solide realtà. La Lazio sta dando risultati sportivi importanti»

Il presidente e patron della, Claudio, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal palco dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma in occasione della cerimonia dei Collari d’Oro al merito sportivo.«Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro che sta portando a. Io non, ma. Lavoriamo per ottenere il massimo, se i ragazzi manterranno questo spirito di gruppo e questa ferocia potranno dare grandi soddisfazioni ai tifosi».Leggi anche:: «Chiederò ingenti danni alla Espn per avermi dato del mafioso. Secondo me è qualcosa che parte dall’Italia»: «Se manteniamo spirito e questa ferocia daremo grandi soddisfazioni»Le parole del presidente della:«Idipendono anche da fattori imponderabili. Il mondo dello sport è basato sul sacrifico, è un’azione congiunta e si vince tutti insieme, non da soli.