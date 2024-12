Movieplayer.it - Joker: Folie à Deux in 4K UHD, una favolosa steelbook per rivalutare il sequel con Joaquin Phoenix

Leggi su Movieplayer.it

Ecco la bellissima(e in commercio ce ne sono tre) per il tanto discussocone Lady Gaga. Sul piano tecnico il prodotto è strepitoso, c'è anche il Dolby Atmos italiano e una buona quantità di extra. Non ha avuto certo il successo del primo film, anzi al botteghino è stato un flop e si è spesso attirato gli strali di pubblico e critica, forse spiazzati da un film a dir poco divisivo e dalla strada molto particolare intrapresa da Todd Phillips. Quasi chesia il risultato di una forzatura dovuta solo allo strepitoso clamore deldel 2019, che tra Leone d'Oro a Venezia, incassi pazzeschi e premio Oscar a, aveva alzato troppo le aspettative per il. Tanto più se al sempre straordinarioviene affiancato un nome del .