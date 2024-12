Sport.quotidiano.net - Inter autoritaria a Roma: Lazio annichilita 0-6, Inzaghi a meno tre da Gasp

, 16 dicembre 2024 – Poteva essere una trasferta difficile e trabocchetto, in uno scontro diretto delicato. Invece, si è trasformata in un autoritario set alla Jannik Sinner. L’domina, vince e convince all’Olimpico su unasvagata, uscita inspiegabilmente dal campo dopo il rigore di Calhanoglu nel primo tempo, che di fatto ha spaccato in due la partita. Ha impattato anche l’uscita di Gila, per un problema fisico, con il sostituto Gigot che ha poi commesso il fallo di mano decisivo. Dopo, solo, con trame, manovre, gol e buone indicazioni da tutti, anche se dura il digiuno di Lautaro Martinez. Di Dimarco, gol e assist, Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram le marcature che hanno arrotondato il risultato. Gli uomini dipassano dunque indenni una trasferta difficile e con una partita in, il recupero con la Fiorentina, sono atre dalla vetta occupata dall’Atalanta dierini.